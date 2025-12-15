Зеленский сделает заявление после переговоров с Уиткоффом в Берлине

Владимир Зеленский сделает заявление после переговоров в Берлине со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом заявил его советник по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

«[Зеленский] прокомментирует переговоры в понедельник после их завершения (...) Официальные лица изучают проекты документов», — цитирует Литвина Reuters.

Напомним, что переговоры начались в воскресенье, 14 декабря, в Берлине с участием Стива Уиткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и Зеленского. Встреча, на которой обсуждали мирный план из 20 пунктов, длилась пять часов. По её завершении Уиткофф заявил о достижении определённого прогресса. Переговоры было решено возобновить в понедельник, 15 декабря.