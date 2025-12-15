Европейские лидеры могут присоединиться к переговорам по Украине в Берлине

К переговорам по урегулированию конфликта на Украине сегодня, 15 декабря, могут присоединиться несколько лидеров европейских стран. Об этом сообщает Wall Street Journal.

«Переговоры продолжатся в понедельник, и несколько европейских лидеров планируют присоединиться», — указано в статье.

Основные консультации стартовали вчера, 14 декабря, в Берлине — в ведомстве канцлера ФРГ. Во встрече участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и Владимир Зеленский. Переговоры длились около пяти часов и, по словам американской стороны, дали ощутимый результат.

Позже Уиткофф заявил о прогрессе и подтвердил, что с украинской делегацией обсуждался план урегулирования, состоящий из 20 пунктов. Теперь формат может расшириться за счёт участия европейских лидеров.