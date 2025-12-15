Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Регион
15 декабря, 09:24

Европейские лидеры могут присоединиться к переговорам по Украине в Берлине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Marc

К переговорам по урегулированию конфликта на Украине сегодня, 15 декабря, могут присоединиться несколько лидеров европейских стран. Об этом сообщает Wall Street Journal.

«Переговоры продолжатся в понедельник, и несколько европейских лидеров планируют присоединиться», — указано в статье.

Основные консультации стартовали вчера, 14 декабря, в Берлине — в ведомстве канцлера ФРГ. Во встрече участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и Владимир Зеленский. Переговоры длились около пяти часов и, по словам американской стороны, дали ощутимый результат.

Главком НАТО в Европе участвовал в переговорах США и Украины в Берлине
Позже Уиткофф заявил о прогрессе и подтвердил, что с украинской делегацией обсуждался план урегулирования, состоящий из 20 пунктов. Теперь формат может расшириться за счёт участия европейских лидеров.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
