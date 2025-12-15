Жестокое воспитание: Директор школы отобрал у ученика мобильник и прибил его гвоздём к доске

Директор школы в Самаркандской области Узбекистана прибил смартфон ученика к доске объявлений. Этот случай стал известен после появления в местных социальных сетях.

Директор школы прибил смартфон ученика к доске. Видео © Telegram / Азия. В центре

На кадрах видно, как мужчина, предположительно руководитель учебного заведения, берёт чужой смартфон и демонстративно прибивает его, используя молоток и гвозди. Подросток, стоящий рядом, видимо владелец электронного устройства, пытается вернуть его, на что получает строгий выговор. Не исключено, что этот радикальный шаг был предназначен для показательного урока о недопустимости использования гаджетов во время занятий. За действиями директора наблюдали другие школьники, ставшие свидетелями.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и споры о допустимых методах воспитания. Особенно, когда личное имущество учащихся намеренно уничтожают. Региональное управление образования и другие профильные ведомства пока не предоставили официальных комментариев по данному случаю.

Ранее сообщалось, что в городе Волжске Волгоградской области ученик пятого класса напал на свою учительницу. Конфликт начался после того, как педагог забрала у школьника мобильный телефон во время урока. В ответ подросток атаковал женщину, начав выкручивать ей руки в попытке вернуть свой гаджет. В результате ему удалось завладеть не только своим устройством, но и смартфоном учительницы.