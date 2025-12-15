Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

15 декабря, 09:58

«Неблагодарное дело»: В Кремле ответили на вопрос о возможных сроках урегулирования на Украине

Обложка © LIfe.ru

Кремль придерживается гибкого подхода к мирному урегулированию на Украине, не устанавливая жёстких временных рамок. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя намерение американского лидера Дональда Трампа завершить согласования к католическому Рождеству.

«Не берусь говорить о каких-то сроках, думаю, сейчас это было бы самым неблагодарным делом», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Песков также акцентировал внимание на готовности российской стороны к достижению прочного мира, исключая возможность временных перемирий.

Напомним, накануне в Берлине прошли переговоры с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. В ходе пятичасовой встречи обсуждался двадцатипунктный мирный план. По завершении диалога с украинской делегацией, Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе.

Наталья Демьянова
