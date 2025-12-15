Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что юридически обязывающий документ, запрещающий Украине вступать в НАТО, является ключевым пунктом в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что этот вопрос подлежит отдельному обсуждению и будет центральным в переговорном процессе.

Песков подчеркнул, что Россия не заинтересована в публичном обсуждении этого вопроса и предпочтёт вести переговоры в закрытом формате.

«Естественно, этот вопрос один из краеугольных, и он подлежит особому обсуждению на фоне остальных. В этом как раз и заключается переговорный процесс, который, я еще раз хотел бы отметить, мы не хотим вести в мегафонном формате», — пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия воспринимает стремление Украины к вступлению в Североатлантический альянс как угрозу своей безопасности. Он подчеркнул, что Украина не должна добиваться своей безопасности таким образом, чтобы это угрожало безопасности России. Как считает политолог Малек Дудаков, Соединённые Штаты не окажут содействия Киеву в вопросе вступления в Североатлантический блок и с высокой вероятностью не предоставят ей сколько-нибудь существенных гарантий безопасности.