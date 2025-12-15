Песков: Россия ждёт от американцев новостей о том, как прошли переговоры в Берлине

Россия не получает от США обновлений о ходе украинских переговоров в Берлине, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва будет ждать информации от американской стороны уже после того, как диалог завершится.

«Не обсуждает», — сказал журналистам представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, обсуждают ли США в режиме реального времени с Россией нюансы переговоров по Украине в Берлине.

По словам Пескова, в настоящее время проходят переговоры с участием представителей США, Европы и Украины. Он отметил, что после завершения их работы ожидается получение от американской стороны видения, которое в данный момент обсуждается.

Напомним, что накануне в Берлине прошли переговоры с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. В ходе пятичасовой встречи обсуждался двадцатипунктный мирный план. По завершении диалога с украинской делегацией, Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе.