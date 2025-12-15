Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 10:16

Песков: Россия ждёт от американцев новостей о том, как прошли переговоры в Берлине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не получает от США обновлений о ходе украинских переговоров в Берлине, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва будет ждать информации от американской стороны уже после того, как диалог завершится.

«Не обсуждает», — сказал журналистам представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, обсуждают ли США в режиме реального времени с Россией нюансы переговоров по Украине в Берлине.

По словам Пескова, в настоящее время проходят переговоры с участием представителей США, Европы и Украины. Он отметил, что после завершения их работы ожидается получение от американской стороны видения, которое в данный момент обсуждается.

Kyiv Post: Переговоры в Берлине стали самым детальным обсуждением мира на Украине
Kyiv Post: Переговоры в Берлине стали самым детальным обсуждением мира на Украине

Напомним, что накануне в Берлине прошли переговоры с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. В ходе пятичасовой встречи обсуждался двадцатипунктный мирный план. По завершении диалога с украинской делегацией, Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • США
  • План Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar