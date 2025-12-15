Биллу и Хиллари Клинтон грозит тюрьма из-за молчания по делу Эпштейна
Обложка © ТАСС / Zuma
Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон рискуют столкнуться с обвинениями в неуважении к Конгрессу. По информации The New York Times, это произойдёт, если они откажутся давать показания в рамках расследования, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном. Председатель соответствующего комитета Палаты представителей Джеймс Комер намерен повторно направить им повестки в ближайшее время, предположительно, на этой неделе или в начале следующего года.
Республиканцы предупреждают, что в случае неявки Клинтонов на слушания будет инициировано соответствующее разбирательство. За подобное нарушение предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года и штрафа в размере 100 тысяч долларов (примерно 8 миллионов рублей). Тем не менее, газета подчёркивает, что не все свидетели, игнорирующие повестку, в конечном итоге несут ответственность.
Ранее члены Комитета по надзору Палаты представителей США от Демократической парти опубликовали видеозаписи, сделанные на частном острове Эпштейна. На кадрах запечатлено внутреннее убранство резиденции финансиста. Среди прочего были показаны помещения, одно из которых напоминает кабинет зубного врача, а также комната с масками, изображающими, как утверждается, известных публичных фигур.
