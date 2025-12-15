Биллу и Хиллари Клинтон грозит тюрьма из-за молчания по делу Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон рискуют столкнуться с обвинениями в неуважении к Конгрессу. По информации The New York Times, это произойдёт, если они откажутся давать показания в рамках расследования, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном. Председатель соответствующего комитета Палаты представителей Джеймс Комер намерен повторно направить им повестки в ближайшее время, предположительно, на этой неделе или в начале следующего года.