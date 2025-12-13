Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 07:27

Демократы США слили нюдсы Эпштейна из ванной и «тыквенного Трампа»

Джеффри Эпштейн. Обложка © Сайт демократов из Комитета по надзору Палаты представителей

Джеффри Эпштейн. Обложка © Сайт демократов из Комитета по надзору Палаты представителей

Члены Демократической партии США опубликовали в рамках расследования скандальные фотографии, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Среди множества файлов, представленных комитетом по надзору палаты представителей, оказалось вызывающее изображение и «тыквенный» американский президент Дональд Трамп.

«Трампква». Фото © Сайт демократов из Комитета по надзору Палаты представителей

«Трампква». Фото © Сайт демократов из Комитета по надзору Палаты представителей

На одном из снимков прикрывающийся занавеской Эпштейн запечатлён полностью обнажённым в ванной. Время и место съёмки, а также личность фотографа, неизвестны.

Другой представленный материал оказался вовсе не документом, а фотографией хэллоуинской тыквы, стилизованной под Дональда Трампа. Тыква с прорезями вместо глаз, носа и рта, украшенная париком, сопровождалась табличкой с надписью «Trumpkin» (от слов Trump и «pumpkin» — тыква) и лозунгом «Сделаем Хэллоуин снова великим». Как это изображение связано с судебным разбирательством по делу педофила, демократы не пояснили.

Пугающие детали: В США показали новые фото и видео из логова Эпштейна на острове
Пугающие детали: В США показали новые фото и видео из логова Эпштейна на острове

Ранее члены Демократической партии США опубликовали фотографии презервативов с изображением нынешнего президента страны Дональда Трампа. При этом сам глава Белого дома не видит для себя проблемы в действиях своих оппонентов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar