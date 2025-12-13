Демократы США слили нюдсы Эпштейна из ванной и «тыквенного Трампа»

Члены Демократической партии США опубликовали в рамках расследования скандальные фотографии, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Среди множества файлов, представленных комитетом по надзору палаты представителей, оказалось вызывающее изображение и «тыквенный» американский президент Дональд Трамп.

«Трампква». Фото © Сайт демократов из Комитета по надзору Палаты представителей

На одном из снимков прикрывающийся занавеской Эпштейн запечатлён полностью обнажённым в ванной. Время и место съёмки, а также личность фотографа, неизвестны.

Другой представленный материал оказался вовсе не документом, а фотографией хэллоуинской тыквы, стилизованной под Дональда Трампа. Тыква с прорезями вместо глаз, носа и рта, украшенная париком, сопровождалась табличкой с надписью «Trumpkin» (от слов Trump и «pumpkin» — тыква) и лозунгом «Сделаем Хэллоуин снова великим». Как это изображение связано с судебным разбирательством по делу педофила, демократы не пояснили.