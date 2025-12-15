Прямая линия 2025
15 декабря, 11:02

Девушка вышла замуж за вытащившего её из-под завалов 17 лет назад спасателя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / imtmphoto

В китайском Чанша состоялась свадьба девушки и спасателя, который вытащил её из-под завалов во время землетрясения в 2008 году. Об этой необычной истории любви рассказало издание AsiaOne.

Невеста Лю Симэй и жених Лян Чжибинь познакомились после разрушительного землетрясения в Сычуане 17 лет назад. Тогда 11-летняя девочка оказалась под обломками двухэтажного дома, а её будущий супруг входил в состав поисково-спасательного отряда. Спустя много лет судьба снова свела их в закусочной, где мать девушки узнала в мужчине того самого героя.

После неожиданной встречи общение между Лю Симэй и Лян Чжибинем продолжилось в популярном местном мессенджере. Их переписка со временем переросла в романтические отношения, и спустя несколько лет инициативу проявила Лю Симэй, самостоятельно сделав спасателю предложение руки и сердца.

7 абсурдных примет, которые якобы мешают выйти замуж — а вы до сих пор в это верите?

Ранее Life.ru писал, что в Индии девушка вышла замуж за мёртвого избранника, которого жестоко убила её родня. Анчал Мамидвар провела обряд бракосочетания со своим 20-летним возлюбленным Сакшамом Тейтом. Их союз был обречён из-за принадлежности к разным кастам, поэтому после того, как родственники забили до смерти любимого, Анчал решила воссоединиться с ним нестандартным методом.

