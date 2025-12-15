Чай в России стал дороже на 7%

В России в ноябре 2025 года цены на чай выросли в среднем на 7%. Это следует из исследования сервиса анализа цен на продукты «Ценозавр», с которым ознакомился «Постньюс».

Рост цены чёрного чая составил 6,6%. Упаковка в 25 пакетиков теперь стоит около 129 рублей. Согласно исследованию, аналогичная стоимость наблюдается и у зелёного чая. Год к году его цена увеличилась на 7,5%, немного опережая рост чёрного сорта. Эксперты связывают повышение цен с общими тенденциями на продуктовых рынках и изменениями в логистике.

Ранее сообщалось о рисках покупки китайского чая через Интернет, отмечая, что при приобретении некачественного товара продавца невозможно привлечь к ответственности. Дешёвое сырьё часто не соответствует заявленным характеристикам, а ожидаемый эффект расслабления может не наступить. Неправильное заваривание чая может вызвать головокружение и скачки давления вместо положительного воздействия.