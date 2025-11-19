Россиян предупредили об опасности китайского чая с «эффектом опьянения»

Покупка китайского чая через Интернет связана с серьёзными рисками, поскольку при приобретении некачественного товара невозможно привлечь продавца к ответственности. Такое предупреждение распространило управление Роспотребнадзора по Тюменской области. В свою очередь эксперт по чаю Илья Аникеев отметил, что дешёвое сырьё часто не соответствует заявленным характеристикам, а ожидаемое «чайное опьянение» на самом деле представляет собой лишь лёгкое расслабление.

«Если чай заварить неправильно, самочувствие, напротив, может резко испортиться. И вместо положительного эффекта человек рискует ощутить головокружение и скачки давления», — предупредил собеседник URA.ru.

Он рекомендовал приобретать продукцию только в специализированных офлайн-магазинах и строго соблюдать инструкции для каждого сорта. Специалист также раскрыл правильную методику приготовления качественного китайского чая, которая включает промывку заварки для очистки от пыли и многократное кратковременное заваривание с постепенным увеличением времени экспозиции. Среди популярных сортов он выделил Пуэр, Да Хун Пао, Габу и Те Гуань Инь.

