Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 10:44

Россиян предупредили об опасности китайского чая с «эффектом опьянения»

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Покупка китайского чая через Интернет связана с серьёзными рисками, поскольку при приобретении некачественного товара невозможно привлечь продавца к ответственности. Такое предупреждение распространило управление Роспотребнадзора по Тюменской области. В свою очередь эксперт по чаю Илья Аникеев отметил, что дешёвое сырьё часто не соответствует заявленным характеристикам, а ожидаемое «чайное опьянение» на самом деле представляет собой лишь лёгкое расслабление.

Учёные раскрыли, сколько чашек кофе и чая в день нужно пить, чтобы жить дольше
Учёные раскрыли, сколько чашек кофе и чая в день нужно пить, чтобы жить дольше

«Если чай заварить неправильно, самочувствие, напротив, может резко испортиться. И вместо положительного эффекта человек рискует ощутить головокружение и скачки давления», — предупредил собеседник URA.ru.

Он рекомендовал приобретать продукцию только в специализированных офлайн-магазинах и строго соблюдать инструкции для каждого сорта. Специалист также раскрыл правильную методику приготовления качественного китайского чая, которая включает промывку заварки для очистки от пыли и многократное кратковременное заваривание с постепенным увеличением времени экспозиции. Среди популярных сортов он выделил Пуэр, Да Хун Пао, Габу и Те Гуань Инь.

Поддержка сердца и иммунитета: Диетолог раскрыла, может ли пуэр заменить энергетики
Поддержка сердца и иммунитета: Диетолог раскрыла, может ли пуэр заменить энергетики

Ранее Life.ru узнал, как любимый напиток россиян разрушает витамин С. Чай с лимоном — одно из самых привычных сочетаний в нашем рационе. Его пьют для бодрости, при простуде и просто для удовольствия. Однако традиционный способ заваривания может лишать этот напиток его главной пользы.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar