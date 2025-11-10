Учёные раскрыли, сколько чашек кофе и чая в день нужно пить, чтобы жить дольше

Оптимальное сочетание кофе и чая помогает снизить риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых и пищеварительных заболеваний. Это выяснили учёные UK Biobank, результаты были опубликованы в издании British Journal of Nutrition (BJN).

«Наименьший риск преждевременной смерти наблюдается у тех, кто употребляет около семи–восьми чашек напитков ежедневно с соотношением две части кофе к трём частям чая», — говорится в материале.

Работа британских учёных базируется на данных более 182 тысяч участников, наблюдавшихся в течение 13 лет. У людей, придерживавшихся «балансированного режима», фиксировался более низкий уровень смертности от сердечно-сосудистых, респираторных и пищеварительных заболеваний. Положительный эффект наблюдался только при потреблении не менее четырёх чашек жидкости в день.

Учёные объясняют пользу комбинации кофе и чая антиоксидантными свойствами содержащихся в них веществ — хлорогеновой кислоты и катехинов. При этом специалисты предупреждают, что чрезмерное потребление кофеина может вызывать бессонницу и учащённое сердцебиение.

Ранее сообщалось, что кофе оказывает сложное и неоднозначное воздействие на здоровье, влияя на пищеварение, гормональный фон и метаболизм. Скорость переработки кофеина организмом во многом зависит от генетики, а именно от вариаций гена CYP1A2. У некоторых людей этот ген замедляет выведение кофеина, что может вызывать тревожность, бессонницу и учащённое сердцебиение даже после одной чашки.