Неочевидные вредные привычки: Что наносит урон по здоровью прямо сейчас, а вы даже не замечаете

Привычки бывают разными. Зарядка по утрам находится в списке полезных. Кроссворды — тоже. Но есть и вредные привычки, которые могут сократить вашу жизнь на несколько лет. Самые знаменитые всем известны: быстрое и сладкое питание, употребление субстанций, вызывающих зависимости, например никотина. Но есть и «теневые кардиналы» мира вредных привычек. Они маскируются подо что-то безобидное, но на самом деле представляют опасность. Показываем нашу подборку таких в материале.

Не отвечать на прочитанные сообщения

Казалось бы, чего такого: вам написали, вы прочитали, но не ответили... Эта неочевидная вредная привычка бьёт по психике. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Да, оставлять прочитанные сообщения без ответа на несколько дней — это привычка. И она вредная. Такое поведение отдаляет вас от людей, потому что многих собеседников такое поведение злит или фрустрирует. Но страдаете и вы сами. Когда разговор в подвешенном состоянии, развивается тревога, один взгляд на телефон вызывает стресс. Так появляются разные болезни, ментальные и физические. А можно было просто ответить на сообщение в мессенджере MAX.

Ставить будильник неправильно

С будильниками нужно быть осторожнее. Очень много вредных привычек связано с ними. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

Как связаны будильники с вредными привычками? Красноречивый пример: вы не просыпаетесь по первому звонку. Но вставать на работу всё равно нужно. В итоге вы создаёте на своём телефоне такую «пыточную линейку» из 15 будильников в ряд и все они трезвонят раз в пять минут. Некоторые из них вы откладываете, и теперь у вас ещё больше будильников. Тут даже две вредные привычки нашлись: откладывать будильник и создавать неимоверное количество таковых. Казалось бы, ничего страшного, но ваш цикл сна и бодрствования нарушен, а это прямой риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Вспоминать о своих неудачах, особенно перед сном

Проигрывать в голове сценки вашего позора перед сном тоже вредная привычка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Эта привычка тоже провоцирует неприятные ментальные состояния и проблемы со сном. Если вы склонны к стыду за всё, что вы делаете, и постоянно проигрываете в голове «позорные» моменты, лучше перестаньте. Постарайтесь начать с периода перед сном. Силой заставляйте себя думать о хорошем. «Кринжевание» от своих поступков занижает самооценку, вызывает депрессию и тревогу при общении с людьми. А перед сном оно может даже вызвать бессонницу.

Долго сидеть в одной позе

Одна из самых вредных привычек в подборке. Вы можете сильно испортить себе опорно-двигательный аппарат. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ESB Professional

С такой вредной привычкой часто сталкиваются офисные работники и фрилансеры. Вы делаете проект или выполняете задачу, для неё требуется концентрация на уровне «полного погружения». В таком состоянии о теле можно забыть и просидеть час или два в одной позе. Это грозит зажимом важных нервов, искривлением позвоночника или вообще протрузиями его дисков. Каждые полчаса либо каждый час разминайтесь, делайте лёгкую зарядку на две минуты.

Грызть ногти (и не только)

Эта привычка не только мерзкая. Эта привычка ещё и вредная. Не стоит грызть ногти вообще никогда. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

От этой неочевидной, но вредной привычки страдают зубы. На них могут появляться трещины, кариес тоже может возникнуть. Можно вообще лишиться нескольких зубов. Если грызть, например, карандаш. Или ногти. Но под ударом не только зубы! Вы можете занести инфекцию в дёсны. А инфекции внутри головы очень опасны. До мозга там рукой подать, поэтому присутствует вероятность заработать даже менингит.