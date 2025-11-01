10 фото советских дворов, которые вернут вас в детство. Узнаете себя на каждом снимке!

Советский двор — это целая вселенная, которая существовала по своим законам. Здесь дети пропадали с утра и до вечера, соседи знали друг о друге всё, а жизнь кипела — независимо от времени года. Мы собрали десять фотографий из архивов ТАСС, которые показывают, какими были дворы в разных уголках Советского Союза — от Москвы до Бурятии, от новостроек до старых кварталов. Эти снимки переносят нас в эпоху, когда не было гаджетов и Интернета, зато было живое общение, дворовые компании и ощущение большой семьи. Давайте заглянем в прошлое и вспомним, какой была жизнь во дворах, где выросли наши родители и бабушки с дедушками.

Октябрь 1991 г., СССР, Москва. Занятие одной из групп школы боевых искусств «Профессор» в московском дворе.

Август 1990 г., СССР, Оренбургская область. Активист исполкома Студеновского сельского совета, участник Великой Отечественной войны колхозник Прокофий Евсеевич Лучко и его жена Александра Фёдоровна Лучко во дворе своего дома.

Июль 1988 г., СССР, Московская область. Детский городок «Орешек» в посёлке Богородское для строителей Загорской гидроаккумулирующей станции в Загорском районе.

Август 1984 г., СССР, Бурятская АССР, Северобайкальск. Дети, играющие во дворе одного из жилых домов.

Апрель 1983 г., СССР. Костя Славин со своей сестрой Аришей и другом Эльдаром во дворе дома, где живут Славины.

Январь 1981 г., СССР. Дети во дворе строящегося дома.

Август 1976 г., СССР, Курганская область. Дважды Герой Социалистического Труда, селекционер Терентий Семёнович Мальцев во время встречи со школьниками в своём селе Мальцево.

Июнь 1975 г., СССР, Набережные Челны. Местные жители во дворе жилого дома.

1974 г., СССР. Дети на велосипедах во дворе.

Апрель 1972 г., СССР, Литовская ССР, Электренай. Дети во время игры в одном из дворов нового микрорайона посёлка городского типа Электренай для строителей Литовской ГРЭС имени В.И. Ленина.

Советские дворы были особенным местом, где формировалась личность, где учились дружить, конфликтовать и мириться, где старшие присматривали за младшими, а взрослые знали всех детей по именам. Эти фотографии показывают разные стороны дворовой жизни — от детских игр до занятий спортом, от семейных посиделок до встреч с легендами труда. Дворы были безопасными, открытыми пространствами, где не было заборов между людьми.