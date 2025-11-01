Второе уголовное дело блогера Каца* передали мировому судье
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxim_katz
Хорошевский суд Москвы передал на рассмотрение мировому судье второе уголовное дело в отношении блогера Максима Каца*.
Согласно оглашённому решению, дело направлено мировому судье судебного участка 151 района Щукино. Кацу* инкриминируется нарушение порядка деятельности иностранного агента после привлечения к административной ответственности.
Ранее Мосгорсуд оставил без изменения приговор Кацу*, признанному виновным в распространении заведомо ложных сведений о деятельности ВС РФ. Он объявлен в международный розыск через Интерпол и с февраля 2022 года находится за пределами России. А в начале октября следствие по его делу было завершено с обвинениями в систематическом уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.