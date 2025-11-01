Второе уголовное дело блогера Каца* передали мировому судье

Хорошевский суд Москвы передал на рассмотрение мировому судье второе уголовное дело в отношении блогера Максима Каца*.

Согласно оглашённому решению, дело направлено мировому судье судебного участка 151 района Щукино. Кацу* инкриминируется нарушение порядка деятельности иностранного агента после привлечения к административной ответственности.

В Москве суд отклонил жалобу блогера Каца* на заочный арест

