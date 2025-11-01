Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 14:30

Второе уголовное дело блогера Каца* передали мировому судье

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxim_katz

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxim_katz

Хорошевский суд Москвы передал на рассмотрение мировому судье второе уголовное дело в отношении блогера Максима Каца*.

Согласно оглашённому решению, дело направлено мировому судье судебного участка 151 района Щукино. Кацу* инкриминируется нарушение порядка деятельности иностранного агента после привлечения к административной ответственности.

В Москве суд отклонил жалобу блогера Каца* на заочный арест
В Москве суд отклонил жалобу блогера Каца* на заочный арест

Ранее Мосгорсуд оставил без изменения приговор Кацу*, признанному виновным в распространении заведомо ложных сведений о деятельности ВС РФ. Он объявлен в международный розыск через Интерпол и с февраля 2022 года находится за пределами России. А в начале октября следствие по его делу было завершено с обвинениями в систематическом уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar