Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 17:57

В Москве суд отклонил жалобу блогера Каца* на заочный арест

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxim_katz

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxim_katz

Мосгорсуд отказался смягчить меры наказания для блогера Максима Каца*, осуждённого на восемь лет за распространение ложной информации о действиях ВС России. Следственное разбирательство продолжается, и очередное слушание дела назначено на ноябрь.

«Мосгорсуд утвердил постановление о заочном аресте Каца*»рассказал РИА «Новости» информированный источник.

ФНС ликвидировала ИП уехавшего в США музыканта Васи Обломова*
ФНС ликвидировала ИП уехавшего в США музыканта Васи Обломова*

Напомним, что блогер Максим Кац* объявлен в розыск на территории всех государств-членов Интерпола. С февраля 2022 года он находится за пределами России. В начале октября завершилось расследование по его делу. По данным следствия, Кац* неоднократно уклонялся от выполнения требований законодательства об иностранных агентах.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • иноагенты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar