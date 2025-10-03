Расследование дела иноагента Максима Каца* завершено в Москве

Следственный комитет завершил расследование дела об уклонении Максима Каца* от исполнения обязанностей, предусмотренных статусом иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении иноагента Максима Каца. Он заочно обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Кац* неоднократно уклонялся от выполнения требований законодательства об иностранных агентах. За год он дважды был привлечен к административной ответственности за нарушения по статье. 19.34 КоАП РФ. Он объявлен в розыск и заочно арестован.

Ранее стало известно, что блогер Максим Кац* объявлен в розыск, но уже по линии Интерпола. С февраля 2022 года он находится за пределами России.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.