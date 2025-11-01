Посуда «под керамику» может быть токсична. Какую смертельную опасность скрывают обычные тарелки?

Покупать «керамическую» посуду без маркировки и указания состава опасно для здоровья. Может оказаться, что это токсичные меламиновые тарелки, при нагревании которых выделяются смертельные вещества, а также формальдегид. Об этом предупреждает SHOT ПРОВЕРКА.

«Меламиновую посуду можно отличить от керамической прежде всего по весу — меламиновая легче — и по звуку: у меламиновой он звонкий при постукивании, а у настоящей керамики — глухой», — объяснил кандидат химических наук РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Эксперт напомнил, что разогревать еду в меламиновой посуде ни в коем случае нельзя, иначе пища впитает в себя выделившиеся опасные вещества, которые способны привести к образованию камней в почках и поразить нервную систему.

Ранее сообщалось, что более половины проверенной Роскачеством кураги на полках магазинов не соответствует обязательным требованиям. В продукции таких марок, как Botanica, «ВкусВилл», «Мясновъ буфет» и Dagfruit, был идентифицирован диоксид серы, не указанный в маркировке. По словам специалистов, данная добавка представляет угрозу для чувствительных групп населения, включая астматиков, беременных, детей и людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, поскольку может спровоцировать аллергические реакции.