18 октября, 10:38

В популярных сливках нашли опасное вещество, вызывающее тахикардию

В сливках от компании «Лактис», которая владеет брендами Lactica и «Снежок», обнаружили фенилбутазон, способный вызвать у человека тахикардию и диспепсию. О результатах исследования сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Фенилбутазон относится к категории нестероидных лекарственных препаратов. Специалисты нашли в указанной продукции 1,5 мкг/кг данного вещества, а именно в ультрапастеризованном сливочном креме «Cливки для взбивания», 35%. Производитель — АО «Лактис». Лабораторные исследования проводили эксперты ФГБУ ВНИИЗЖ в сентябре текущего года.

По мнению специалистов, на территории предприятия отсутствовал необходимый контроль за качеством поступающего сырья и за готовой продукцией. Руководству завода вынесено предостережение.

Ранее Life.ru писал, что в пастеризованном молоке жирностью 2,5% торговой марки «Домик в деревне» выявлено превышение количества микробов в восемь раз. Пробы брали в магазине «Пятёрочка» в Брянской области.

Татьяна Миссуми
