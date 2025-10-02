Вздутие и диарея: Опасные вещества нашли в кураге популярных российских брендов

Более половины проверенной Роскачеством кураги на полках магазинов не соответствует обязательным требованиям. О результатах рейда по проверке сушёных абрикосов сообщили эксперты ведомства.

В продукции таких марок, как Botanica, «ВкусВилл», «Мясновъ буфет» и Dagfruit, был идентифицирован диоксид серы, не указанный в маркировке. По словам специалистов, данная добавка представляет угрозу для чувствительных групп населения, включая астматиков, беременных, детей и людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, поскольку может провоцировать аллергические реакции.

Помимо этого, в сухофруктах пяти брендов, среди которых снова значатся Botanica и «ВкусВилл», а также Globus, Foodart и «Твёрдый знак», найдена незадекларированная сорбиновая кислота. Также эксперты зафиксировали следы пестицидов в образцах торговых марок Globus, Botanica и «Твёрдый знак». В кураге от «Вкусвилла» лабораторный анализ показал почти трёхкратное превышение дрожжей, что, как уточняется, может стать причиной расстройств пищеварения.

Ранее Life.ru сообщал, что качество спагетти трёх популярных брендов, доступных в России, не соответствует ГОСТу. В спагетти торговых марок «Ашан», Ozon fresh и Baisad обнаружено серьёзное несоответствие стандартам: доля муки из мягкой пшеницы превышает установленный лимит более чем впятеро, составляя свыше 25%. Согласно позиции контролирующих органов, массовая доля такой муки в макаронных изделиях не должна быть выше 5%.