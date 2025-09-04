Три бренда спагетти не прошли проверку Роскачества на соответствие ГОСТу

Качество спагетти трёх популярных брендов, доступных в России, не соответствует ГОСТу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Роскачества.

Так, в спагетти марок «Ашан», Ozon fresh и Baisad выявлено значительное отклонение от нормы: содержание муки из мягкой пшеницы превышает допустимый предел более чем в пять раз, достигая свыше 25%. Регулятор считает, что оптимальное количество такой муки в спагетти не должно превышать 5%.

В исследованных марках спагетти содержание муки из мягкой пшеницы значительно превышает допустимые нормы (примерно в 5 раз). Это может привести к слипанию спагетти при варке. Хотя продукт безопасен для употребления, его вкусовые качества снижены.

Кроме того, в спагетти Ozon fresh и Baisad обнаружены несоответствия между заявленным на упаковке и фактическим содержанием белка и жира.