Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

4 сентября, 09:55

Три бренда спагетти не прошли проверку Роскачества на соответствие ГОСТу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zona IV

Качество спагетти трёх популярных брендов, доступных в России, не соответствует ГОСТу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Роскачества.

Так, в спагетти марок «Ашан», Ozon fresh и Baisad выявлено значительное отклонение от нормы: содержание муки из мягкой пшеницы превышает допустимый предел более чем в пять раз, достигая свыше 25%. Регулятор считает, что оптимальное количество такой муки в спагетти не должно превышать 5%.

В исследованных марках спагетти содержание муки из мягкой пшеницы значительно превышает допустимые нормы (примерно в 5 раз). Это может привести к слипанию спагетти при варке. Хотя продукт безопасен для употребления, его вкусовые качества снижены.

Кроме того, в спагетти Ozon fresh и Baisad обнаружены несоответствия между заявленным на упаковке и фактическим содержанием белка и жира.

Компания Ozon fresh отреагировала на результаты проверки Роскачества, инициировав собственное расследование в отношении поставщика спагетти. Продукция из проблемной партии была снята с продажи и отправлена на экспертизу в независимые лаборатории. Дальнейшее сотрудничество с поставщиком будет зависеть от итогов этого исследования.

Ранее сообщалось, что в колбасках популярного российского бренда обнаружили кишечную палочку. Кроме того, Роскачество выявило бактерии группы кишечной палочки в 16 марках вареников.

Наталья Демьянова
