В России заявили, что европейцы не готовы воевать и умирать за свои страны
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MantasVD
Европейцы морально не готовы воевать и нести потери, несмотря на рост военных расходов и новые программы перевооружения. Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Корнев.
По его оценке, на уровне генералов и поставок «супертехники» может создаваться картина готовности, но ключевая проблема — в психологии личного состава. Корнев считает, что это не вопрос ближайших месяцев или лет.
«В Европе люди хотят хорошо жить и динамично развиваться, но не хотят умирать за свою страну», — подчеркнул эксперт в разговоре kp.ru.
В эфире радио «Комсомольская правда» Корнев пояснил, что это системная проблема, которая будет сохраняться в перспективе. Она напрямую влияет на реальную боеготовность вооружённых сил европейских стран, подытожил специалист.
Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с резким заявлением, призвав Европу отказаться от курса на военное противостояние с Россией и восстановить диалог. Он указал, что при администрации Трампа США дали понять: Россия не является врагом Запада, а главной проблемой для Европы является сам Европейский союз. Этот призыв прозвучал на фоне заявлений генсека НАТО Марка Рютте о том, что Европа — следующая цель России, и необходимости готовиться к масштабному конфликту.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.