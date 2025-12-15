Прямая линия 2025
Регион
15 декабря, 11:21

В России заявили, что европейцы не готовы воевать и умирать за свои страны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MantasVD

Европейцы морально не готовы воевать и нести потери, несмотря на рост военных расходов и новые программы перевооружения. Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

По его оценке, на уровне генералов и поставок «супертехники» может создаваться картина готовности, но ключевая проблема — в психологии личного состава. Корнев считает, что это не вопрос ближайших месяцев или лет.

«В Европе люди хотят хорошо жить и динамично развиваться, но не хотят умирать за свою страну», — подчеркнул эксперт в разговоре kp.ru.

В эфире радио «Комсомольская правда» Корнев пояснил, что это системная проблема, которая будет сохраняться в перспективе. Она напрямую влияет на реальную боеготовность вооружённых сил европейских стран, подытожил специалист.

Мерц заявил об окончании эпохи «американского мира» для Европы
Мерц заявил об окончании эпохи «американского мира» для Европы

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с резким заявлением, призвав Европу отказаться от курса на военное противостояние с Россией и восстановить диалог. Он указал, что при администрации Трампа США дали понять: Россия не является врагом Запада, а главной проблемой для Европы является сам Европейский союз. Этот призыв прозвучал на фоне заявлений генсека НАТО Марка Рютте о том, что Европа — следующая цель России, и необходимости готовиться к масштабному конфликту.

