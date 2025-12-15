В России заявили, что европейцы не готовы воевать и умирать за свои страны

Европейцы морально не готовы воевать и нести потери, несмотря на рост военных расходов и новые программы перевооружения. Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

По его оценке, на уровне генералов и поставок «супертехники» может создаваться картина готовности, но ключевая проблема — в психологии личного состава. Корнев считает, что это не вопрос ближайших месяцев или лет.

«В Европе люди хотят хорошо жить и динамично развиваться, но не хотят умирать за свою страну», — подчеркнул эксперт в разговоре kp.ru.

В эфире радио «Комсомольская правда» Корнев пояснил, что это системная проблема, которая будет сохраняться в перспективе. Она напрямую влияет на реальную боеготовность вооружённых сил европейских стран, подытожил специалист.