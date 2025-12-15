Мужчина вспорол ногу на острых тросах бассейна люксового московского клуба

В бассейне премиального фитнес-клуба «XFIT Перово» москвич получил глубокий порез ноги. Инцидент произошёл во время гостевого визита. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

Москвич вспорол ногу на острых тросах бассейна премиального клуба XFIT. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Края троса, разделяющего дорожки, были слишком острыми — он порезал ногу и вышел из воды весь в крови. Мужчина добавил, что дежурный тренер принёс аптечку и сделал первичную перевязку, однако кровотечение не прекращалось. Он обратился в больницу, где рану обработали и выдали больничный. Супруга пострадавшего обратилась в клуб с жалобой, но, по её словам, в XFIT не признали вину. Единственное предложение клуба — предоставить ещё один гостевой визит на абонемент жены.

Ранее сообщалось, что мастер спорта по пауэрлифтингу и абсолютная чемпионка по Wellness Кристина Чистякова напала на посетительницу фитнес-клуба на Щукинской в Москве. По словам пострадавшей Ольги, инцидент произошёл из-за тренажёра: спортсменка восприняла его использование чужим человеком как нарушение своих «прав» и после отказа освободить место набросилась на девушку, повалила её на пол и вырвала клок волос.