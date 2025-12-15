Более 1 млрд рублей легализовал один из руководителей наркошопа «Гидра»

Сотрудники МВД пресекли деятельность организованной группы, распространявшей наркотики через онлайн-площадку «Гидра». Установлено, что один из руководителей сообщества легализовал более одного миллиарда рублей. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

«Собрана доказательная база по факту легализации свыше миллиарда рублей одним из руководителей преступного сообщества, создавшего торговую площадку «Гидра». Наркодоходы были получены в криптовалюте и конвертированы в традиционные платёжные средства», — сказал министр.

В начале года полиция пресекла деятельность группы, распространявшей наркотики в ряде регионов РФ, установив факт легализации более 10 миллиардов рублей. В рамках расследования арестован автомобиль премиум-класса и 39 объектов недвижимости в Москве. В настоящий момент уголовное дело готовится для передачи в суд.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (69%) поддерживают введение уголовной ответственности за употребление наркотиков. При этом 56% респондентов считают, что наркозависимые сами виноваты в своей зависимости. Почти такая же доля опрошенных (69%) выступает за принудительное лечение для наркозависимых, а 18% с этой мерой не согласны.