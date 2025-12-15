В ноябре импорт машин из Южной Кореи в Россию подскочил в 2,8 раза
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KELENY
Российский рынок автомобилей из Южной Кореи продемонстрировал впечатляющий рост в ноябре. Таможенная служба азиатской страны сообщила, что импорт южнокорейских машин в Россию увеличился в 2,8 раза по сравнению с ноябрём прошлого года. В денежном выражении поставки достигли 107 миллионов долларов, или примерно 8,5 миллиардов рублей.
При этом ноябрьские поставки автомобилей из Южной Кореи продемонстрировали нисходящую динамику, уступив сентябрьским и октябрьским показателям. Если в сентябре импорт составил 149 миллионов долларов (11,8 млрд рублей), то в октябре эта сумма снизилась до 142,3 миллиона долларов (11,3 млрд рублей).
Общий объём импорта южнокорейских автомобилей с начала 2025 года достиг внушительной суммы в 1,017 миллиарда долларов (81 млрд рублей). В глобальном масштабе Россия занимает 11-е место по объему импорта этих авто, в то время как лидирующую позицию удерживают Соединённые Штаты.
Ранее россиянам рассказали, какие добротные автомобили продолжат завозить в Россию по льготным ставкам утилизационного сбора. По словам, экспертов в самом утильсборе не так много недостатков. К примеру, в Москве вы не погоняете на мощном автомобиле, если не хотите нарваться на штраф.
Главные события автопрома, тест-драйвы и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.