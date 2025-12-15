В ноябре импорт машин из Южной Кореи в Россию подскочил в 2,8 раза

Общий объём импорта южнокорейских автомобилей с начала 2025 года достиг внушительной суммы в 1,017 миллиарда долларов (81 млрд рублей). В глобальном масштабе Россия занимает 11-е место по объему импорта этих авто, в то время как лидирующую позицию удерживают Соединённые Штаты.

Ранее россиянам рассказали, какие добротные автомобили продолжат завозить в Россию по льготным ставкам утилизационного сбора. По словам, экспертов в самом утильсборе не так много недостатков. К примеру, в Москве вы не погоняете на мощном автомобиле, если не хотите нарваться на штраф.