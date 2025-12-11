Toyota зарегистрировала в России четыре марки автомобилей

Корпорация Toyota, которая ранее покинула российский рынок, подала заявки на регистрацию четырёх своих товарных знаков в РФ. Речь идёт о марках Alphard, Celica, Carina и Vellfire. Об этом стало известно ТАСС.

Товарные знаки регистрируются по классу № 12 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который охватывает различные виды автомобилей. Срок действия знаков Alphard и Celica истекает 31 марта 2035 года, Carina — 18 марта 2035 года, а Vellfire — 5 ноября 2034 года. Заявки на регистрацию знаков были поданы в Роспатент в марте 2025 года и ноябре 2024 года из Японии

Ранее сообщалось, что Toyota никогда полностью не покидала российский рынок. Корпорация продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами и обеспечивает послепродажное обслуживание автомобилей. При этом в настоящий момент официальные продажи новых автомобилей марки в России не ведутся, а производственные мощности Toyota в Санкт-Петербурге находятся в состоянии консервации.