Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 13:55

Toyota зарегистрировала в России четыре марки автомобилей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / josefkubes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / josefkubes

Корпорация Toyota, которая ранее покинула российский рынок, подала заявки на регистрацию четырёх своих товарных знаков в РФ. Речь идёт о марках Alphard, Celica, Carina и Vellfire. Об этом стало известно ТАСС.

Товарные знаки регистрируются по классу № 12 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который охватывает различные виды автомобилей. Срок действия знаков Alphard и Celica истекает 31 марта 2035 года, Carina — 18 марта 2035 года, а Vellfire — 5 ноября 2034 года. Заявки на регистрацию знаков были поданы в Роспатент в марте 2025 года и ноябре 2024 года из Японии

На бывшем заводе Toyota будут выпускать Aurus
На бывшем заводе Toyota будут выпускать Aurus

Ранее сообщалось, что Toyota никогда полностью не покидала российский рынок. Корпорация продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами и обеспечивает послепродажное обслуживание автомобилей. При этом в настоящий момент официальные продажи новых автомобилей марки в России не ведутся, а производственные мощности Toyota в Санкт-Петербурге находятся в состоянии консервации.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • toyota
  • Япония
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar