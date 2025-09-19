Владимир Путин
19 сентября, 09:33

На бывшем заводе Toyota будут выпускать Aurus

Производство Aurus Senat запустят на бывшем заводе Toyota в Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media_works

Производство автомобилей на мощностях бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге планируется в 2026 году. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков, передают «Ведомости».

Он не стал раскрывать, какая именно зарубежная компания выступит партнёром для перезапуска производства. Источник издания, знакомый с ходом организации процесса, уточнил, что в указанный срок будет запущен выпуск машин под брендом Senat, а линейка будет включать два седана и один внедорожник.

Соглашение о создании производства на этой площадке было подписано между правительством Санкт-Петербурга и компанией Aurus ещё в 2024 году в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ранее Life.ru рассказывал, что первые партии новинки Lada Iskra от «АвтоВАЗа» уже направляются дилерам. Сборка машины налажена в Санкт-Петербурге, куда поступают полные комплекты компонентов. Каждый такой комплект, состоящий из окрашенного кузова, силового агрегата, деталей салона, шасси и других элементов, насчитывает порядка тысячи отдельных сборочных единиц.

Александра Мышляева
    avatar