На бывшем заводе Toyota будут выпускать Aurus

Производство Aurus Senat запустят на бывшем заводе Toyota в Петербурге
Производство автомобилей на мощностях бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге планируется в 2026 году. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков, передают «Ведомости».
Он не стал раскрывать, какая именно зарубежная компания выступит партнёром для перезапуска производства. Источник издания, знакомый с ходом организации процесса, уточнил, что в указанный срок будет запущен выпуск машин под брендом Senat, а линейка будет включать два седана и один внедорожник.
Соглашение о создании производства на этой площадке было подписано между правительством Санкт-Петербурга и компанией Aurus ещё в 2024 году в рамках Петербургского международного экономического форума.
Ранее Life.ru рассказывал, что первые партии новинки Lada Iskra от «АвтоВАЗа» уже направляются дилерам. Сборка машины налажена в Санкт-Петербурге, куда поступают полные комплекты компонентов. Каждый такой комплект, состоящий из окрашенного кузова, силового агрегата, деталей салона, шасси и других элементов, насчитывает порядка тысячи отдельных сборочных единиц.