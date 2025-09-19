На бывшем заводе Toyota будут выпускать Aurus

Производство автомобилей на мощностях бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге планируется в 2026 году. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков, передают «Ведомости».

Он не стал раскрывать, какая именно зарубежная компания выступит партнёром для перезапуска производства. Источник издания, знакомый с ходом организации процесса, уточнил, что в указанный срок будет запущен выпуск машин под брендом Senat, а линейка будет включать два седана и один внедорожник.

Соглашение о создании производства на этой площадке было подписано между правительством Санкт-Петербурга и компанией Aurus ещё в 2024 году в рамках Петербургского международного экономического форума.