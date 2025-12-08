Путин в Индии
8 декабря, 12:28

В Toyota заявили, что компания не покидала российский рынок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hendra yuwana

Официальный представитель компании Toyota в России заявил, что бренд не покидал российский рынок. Как сообщили в пресс-службе японского автопроизводителя, компания продолжает выполнять обязательства перед клиентами и обеспечивать послепродажное обслуживание.

При этом, как отмечает RG.ru, официальные продажи новых автомобилей марки в настоящее время в России не ведутся. Производственные мощности Toyota в Санкт-Петербурге законсервированы.

Компания подчеркнула, что делает всё возможное для поддержки владельцев автомобилей Toyota и Lexus. В то же время, по имеющейся информации, завод в Санкт-Петербурге планируется перезапустить в следующем году, но выпускать на нём будут уже не модели японского бренда.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что производство автомобилей на мощностях бывшего завода Toyota планируется начать в 2026 году. Он не стал раскрывать зарубежного партнёра, но знакомый с ситуацией источник утверждает, что будет запущен выпуск машин под брендом Senat. Линейка будет включать два седана и один внедорожник. Соглашение о создании производства на этой площадке было подписано между правительством Санкт-Петербурга и компанией Aurus ещё в 2024 году в рамках ПМЭФ.

