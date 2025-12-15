Газ в пол — и в Румынию: Украинец попытался на мотоцикле прорвать границу

Житель Львовской области попытался незаконно выехать из Украины в Румынию, прорвавшись через пункт пропуска «Порубное» в Черновицкой области. Для этого мужчина использовал мотоцикл и высокую скорость.

Украинец пытался на мотоцикле прорваться в Румынию. Видео © Telegram/ ДПСУ | Держприкордонслужба

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, вечером 13 декабря он подъехал к пункту пропуска, но проходить погранично-таможенный контроль не собирался. Вместо этого он попытался проскочить границу напрямую. Однако нарушителя быстро задержали, им оказался гражданин Украины 1992 года рождения. В отношении его составили административные протоколы, мужчину и мотоцикл передали полиции.

