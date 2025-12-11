Путин в Индии
11 декабря, 12:40

Рекордное за два года число украинцев бежало в Европу в сентябре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

В сентябре 2025 года на фоне открытых границ для мужчин в возрасте 18-22 лет произошёл самый высокий отток украинцев в Европейский Союз за последние два года. По данным Eurostat, за этот месяц беженство в ЕС получили 79 тысяч украинцев — это максимальный показатель с августа 2023 года.

На 31 октября 2025 года в ЕС насчитывается 4,3 миллиона украинцев, что на 6,1 тысячи человек меньше, чем в конце сентября. Больше всего украинских беженцев находится в Германии (1,2 млн человек, 28,6%), Польше (965 тысяч человек 22,5%) и Чехии (393 тысячи, 9,1%).

При этом на Украине зафиксирован рекордный госдолг. На каждого жителя территории, подконтрольной Киеву, приходится $6821 долгового бремени (более 550 тысяч рублей). Общая сумма государственного долга составляет $191 млрд.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
