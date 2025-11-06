Государственный долг Украины достиг рекордного уровня в расчёте на душу населения. Согласно расчётам ТАСС на основе данных Национального банка Украины, на каждого жителя территории, подконтрольной Киеву, приходится $6821 долгового бремени (более 550 тысяч рублей).

Общая сумма государственного долга составляет $191 млрд, причём 74,5% ($142,3 млрд) приходится на внешнюю задолженность. Если учитывать украинцев, находящихся в странах ЕС, показатель снижается до $5876 на человека, однако многие из уехавших не планируют возвращаться.

По оценкам экспертов, даже при благоприятных условиях на погашение текущего долга потребуется около 35 лет. В случае продолжения боевых действий к 2026 году долг может увеличиться ещё на $60-70 млрд.

Ранее сообщалось, что власти Украины «до смерти напуганы» возможной реакцией граждан на предстоящие зимние отключения электричества. Украинцам придётся научиться переносить длительные блэкауты. Им даже порекомендовали использовать дыхательные упражнения для подготовки нервной системы: вдох на 4 секунды, задержка на 4, выдох на 4 и пауза на 4 секунды.