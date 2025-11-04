Россия и США
4 ноября, 08:23

Экс-глава «Укрэнерго» Кудрицкий: Из-за блэкаутов страна боится своих же граждан

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Власти Украины «до смерти напуганы» возможной реакцией граждан на предстоящие зимние отключения электричества. Об этом изданию Politico сообщил бывший глава национальной украинской энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Они до смерти напуганы (возможной реакцией общественности — прим. Life.ru)», — сказал он.

Критика руководства будет отчасти оправдана, поскольку борьба за обеспечение электричеством осложняется из-за задержек с внедрением более децентрализованной генерации энергии. Он отметил, что правительство не отреагировало своевременно на план децентрализованной генерации, который Кудрицкий представил главе украинского режима Владимиру Зеленскому три года назад.

Ранее сообщалось, что украинцам придётся научиться переносить длительные блэкауты. Им порекомендовали использовать дыхательные упражнения для подготовки нервной системы: вдох на 4 секунды, задержка на 4, выдох на 4 и пауза на 4 секунды. Жителям страны, скорее всего, придётся сидеть в полной темноте по восемь часов, есть холодную пищу и сталкиваться с задержками на работе.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
