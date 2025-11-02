Командующий дронами ВСУ Мадьяр начал угрожать России блэкаутами

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадьяр») объявил о намерении наносить удары по российской инфраструктуре с целью вызвать блэкауты. В своем обращении в соцсетях он в пренебрежительной форме предложил россиянам запасаться «спичками, фонариками и свечками».