1 ноября, 23:42

Командующий дронами ВСУ Мадьяр начал угрожать России блэкаутами

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Robert Brovdi

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадьяр») объявил о намерении наносить удары по российской инфраструктуре с целью вызвать блэкауты. В своем обращении в соцсетях он в пренебрежительной форме предложил россиянам запасаться «спичками, фонариками и свечками».

Ранее с аналогичными угрозами в адрес энергетического сектора России выступал Владимир Зеленский. В Кремле, комментируя подобные заявления, заявляли, что попытки атак на критическую инфраструктуру невозможны без участия западных спецслужб. В Госдуме назвали чушью угрозы Зеленского и пообещали мощный ответ.

В Офисе Зеленского посоветовали украинцам «дышать» во время блэкаутов
Напомним, ранее на одном из киевских энергетических объектов была зафиксирована авария, из-за чего в части города произошёл блэкаут. Перебои с энергией затронули и метро — часть станций оказалась обесточена, вагоны остановились, а пытающиеся выбраться люди образовали огромные толпы. После этого мэр города Виталий Кличко призвал киевлян запасаться едой, водой и одеждой в преддверии сложной зимы.

