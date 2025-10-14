Киевское метро осталось без света, на станциях настоящий коллапс

В Киеве метро частично погрузилось во тьму, на многих станциях скопились толпы, которые пытаются покинуть подземку из-за остановившихся вагонов. В местных пабликах очевидцы обсуждают отключения и возмущаются отсутствию официальных комментариев от властей. Информацией делится украинское издание «Страна».

Отключения электричества фиксируются и в других районах. Украинская энергетическая компания «ДТЭК» предупредила в соцсети, что обесточены три района Киевской области по указанию национальной энергетической компании «Укрэнерго»: Бориспольский, Броварский и Обуховский. Также света нет в Днепропетровской области и на контролируемой украинскими властями территории ДНР.

По данным Минэнерго Украины, электричество отсутствует в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях. В Запорожской области, на той её части, которая пока ещё находится под властью Киева, без света остались промышленные объекты. Жители Черниговской области в соцсети тоже сообщают о перебоях со светом.

Напоминаем, что в ночь на 10 октября Вооружённые Силы Российской Федерации осуществили масштабную атаку на критически важные объекты инфраструктуры и военные цели на территории Украины. В результате этих действий в Киеве произошло полное отключение электроэнергии. Нанесённые удары привели к выходу из строя основных тепловых и гидроэлектростанций Украины. В Киеве уже предупредили население, что зимой тоже будут перебои со светом и отоплением.