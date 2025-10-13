На фоне перебоев с энергией на Украине взлетели цены на пауэрбанки

На Украине наблюдается резкий рост цен на пауэрбанки и портативные зарядные станции на фоне участившихся перебоев с электроснабжением. Об этом сообщил депутат Верховной рады, глава комитета по финансам Даниил Гетманцев.

Парламентарий отметил, что цены на это оборудование подскочили на сотни процентов. Гетманцев признал, что рыночные механизмы предполагают изменение цен при росте спроса, однако охарактеризовал спекуляцию на товарах первой необходимости как аморальную практику.

«Вмешательство государства будет нарушать работу рынка. Но в этой конкретной ситуации речь идёт прежде всего о вопросе моральных качеств… Спекулировать на товарах первой необходимости, пытаться «нагреть» людей вместо сохранения на рыночных условиях доступности источников света и тепла… просто аморально», — сказал нардеп.

Ситуация с энергоснабжением на Украине продолжает ухудшаться — в понедельник аварийные отключения электроэнергии были введены в Сумской и Кировоградской областях, а в других регионах действуют графики ограниченной подачи электричества.

В последнее время Армия России интенсифицировала удары по украинской энергетике. На этом фоне британский аналитик допустил эвакуацию крупнейших городов Незалежной, включая Киев, из-за недостаточно эффективной защиты ПВО и риском блэкаута.