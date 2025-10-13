ЕС хочет профинансировать Украину за счёт российских активов — решение ждут в октябре
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha
Евросоюз намерен разработать юридический механизм для выделения Украине кредита за счёт замороженных российских активов. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, если страны ЕС смогут достичь соглашения на встрече в конце октября, документ может быть готов ко второму кварталу 2026 года.
«Как только соглашение будет достигнуто, исполнительная власть блока быстро начнёт работу над юридическим предложением о механизме выделения денег ко второму кварталу следующего года», — цитирует агентство слова собеседников.
После начала конфликта на Украине в ЕС и странах G7 были заморожены российские активы на сумму около €260 млрд, большая часть которых находится в европейских финансовых структурах. Москва неоднократно называла подобные меры «воровством» и предупредила, что в случае конфискации средств примет зеркальные меры в отношении западных активов на территории России.
Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов писал, что достичь компромисса может помешать позиция Бельгии, которая скептически относится к плану использовать замороженные российские активы.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.