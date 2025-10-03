Валдайский форум
3 октября, 05:02

Украина получила от стран G7 25,5 миллиарда долларов за счёт активов России

Лидеры стран G7. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

В 2025 году страны «Большой семёрки» направили Украине 25,5 миллиарда долларов, использовав для этого доходы от замороженных российских активов. Такие данные привели украинский Минфин и Еврокомиссия.

Кредитная схема была одобрена ещё в прошлом году: общий объём обещанной поддержки составил около 50 миллиардов долларов. Первыми перечислили средства США – 1 миллиард, но затем поставки со стороны Вашингтона прекратились. Основной груз взял на себя Евросоюз, выделивший 15,8 миллиарда. Канада добавила 3,4 миллиарда, Япония – 3,3, Великобритания – 3 миллиарда.

Москва готовит распродажу активов ЕС в ответ на возможное изъятие своих

Ранее Life.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков резко отреагировал на дискуссии в ЕС по поводу российских активов. Он сравнил такие разговоры с действиями банды, где «одни стоят на шухере, а другие грабят». Спикер Кремля подчеркнул, что подобные шаги не останутся без ответа.

    avatar