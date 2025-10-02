«Кто-то стоит на шухере, кто-то грабит»: Песков сравнил ЕС с бандой, которая хочет похитить активы РФ

Разговоры в ЕС относительно изъятия замороженных российских активов напоминают поведение банды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это всё похоже на такую банду: кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: «Ребята, давайте вместе нести ответственность», — сказал он в беседе с журналистами.

При этом Песков подчеркнул, что действия ЕС не останутся без ответа.