«Кто-то стоит на шухере, кто-то грабит»: Песков сравнил ЕС с бандой, которая хочет похитить активы РФ
Разговоры в ЕС относительно изъятия замороженных российских активов напоминают поведение банды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это всё похоже на такую банду: кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: «Ребята, давайте вместе нести ответственность», — сказал он в беседе с журналистами.
При этом Песков подчеркнул, что действия ЕС не останутся без ответа.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах Европы предоставить Украине кредиты, финансируемые за счёт замороженных российских активов. Бельгийский премьер Барт де Вевер уже заявлял, что потенциальная конфискация активов будет расцениваться как «акт войны», а затем он заявил, что Бельгия отказывается изымать активы без гарантий от всех стран ЕС.
