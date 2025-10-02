Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 09:06

«Кто-то стоит на шухере, кто-то грабит»: Песков сравнил ЕС с бандой, которая хочет похитить активы РФ

Песков сравнил с поведением банды дискуссии в ЕС по активам РФ

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Разговоры в ЕС относительно изъятия замороженных российских активов напоминают поведение банды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это всё похоже на такую банду: кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: «Ребята, давайте вместе нести ответственность», — сказал он в беседе с журналистами.

При этом Песков подчеркнул, что действия ЕС не останутся без ответа.

Москва готовит распродажу активов ЕС в ответ на возможное изъятие своих
Москва готовит распродажу активов ЕС в ответ на возможное изъятие своих

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах Европы предоставить Украине кредиты, финансируемые за счёт замороженных российских активов. Бельгийский премьер Барт де Вевер уже заявлял, что потенциальная конфискация активов будет расцениваться как «акт войны», а затем он заявил, что Бельгия отказывается изымать активы без гарантий от всех стран ЕС.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Санкции против России
  • ЕС
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar