Украине может грозить эвакуация крупных городов, включая Киев, из-за неэффективной защиты от российских ударов и тяжёлой ситуации в энергетике. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Ситуация в небе сейчас стала настолько критической для Украины, что они уже не могут скрывать этот факт. Мы рассматриваем возможность того, что Киеву и другим крупным городам, возможно, придётся начать думать об эвакуации», — отметил эксперт.

По словам Меркуриса, системы противоракетной обороны Patriot, поставленные ВСУ, оказались неэффективными и не справляются с перехватом российских баллистических ракет.

Тем временем компания «Укрэнерго» сообщила об аварийных отключениях света в десяти регионах страны, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко признала серьёзные повреждения энергетической инфраструктуры.

В Киеве произошёл масштабный блэкаут, парализовавший метро и транспорт. Аналогичные перебои наблюдаются в Харькове, Днепропетровске и Кременчуге. В ряде регионов зафиксированы проблемы с газоснабжением, а движение по дамбам в Черкасской и Запорожской областях временно перекрыто.

Александр Меркурис — британский юрист и геополитический аналитик, ведущий YouTube-канала The Duran. Он регулярно комментирует международные события, в том числе конфликт на Украине и отношения России и Запада. По оценке эксперта, продолжающиеся удары по энергетической системе Украины могут привести к системному коллапсу и внутреннему кризису в зимний период.