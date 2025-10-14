Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 19:19

Кличко призвал киевлян запасаться едой, водой и одеждой перед сложной зимой

Виталий Кличко. Обложка © Telegram / Виталий Кличко

Виталий Кличко. Обложка © Telegram / Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан заранее подготовиться к сложному зимнему периоду. С соответствующим заявлением столичный украинский градоначальник выступил в официальном обращении.

Кличко пояснил, что киевлянам следует запастись тёплой одеждой, питьевой водой и продуктами питания. Он также не исключил возможность длительных перебоев с электроснабжением не только в столице, но и в других регионах Украины.

Глава военной администрации Киева потребовал от Генштаба проверить дела Кличко
Глава военной администрации Киева потребовал от Генштаба проверить дела Кличко

Напомним, сегодня на одном из киевских энергетических объектов была зафиксирована авария, из-за чего в части города произошёл блэкаут. Перебои с энергией затронули и метро — часть станций оказалась обесточена, вагоны остановились, а пытающиеся выбраться люди образовали огромные толпы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Виталий Кличко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar