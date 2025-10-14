В Киеве после аварии на энергообъекте произошёл частичный блэкаут

Частичное отключение электроэнергии в Киеве произошло из-за аварии на одном из энергообъектов города. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

«В связи с перегрузкой сети возникла проблема на одном из энергетических объектов столицы. Частично исчез свет в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах», — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению подачи электричества. Во вторник отключения затронули центральные районы города, включая станции метро «Крещатик» и «Арсенальная», расположенные в центре. По информации местных СМИ, масштабное обесточивание вызвало перебои в работе столичного метрополитена — на ряде станций наблюдалось отсутствие освещения, а движение поездов было частично нарушено.

Ранее Life.ru сообщал, что в столице Украины оказалось обесточена часть метро. На части станций начались настоящие столпотворения, пассажиры пытаются покинуть остановившиеся вагоны и подняться на поверхность.