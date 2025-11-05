Украинская железная дорога на грани краха, заявили в Раде

Работа украинской железнодорожной инфраструктуры находится на грани остановки. Так считает замглавы наблюдательного совета «Украинской железной дороги» Сергей Лещенко.

Критическая ситуация обусловлена потерей 49% грузовых перевозок и 7,19 млрд гривен чистого убытка за 9 месяцев. Для спасения отрасли необходима помощь в размере 16 млрд гривен из бюджета, а также индексация грузовых тарифов.

Правительство планирует выделить 13 млрд грн в текущем году и 16 млрд грн в следующем. Для повышения доходов планируется внедрение динамического ценообразования на билеты SV и первого класса.

При этом Лещенко заверил, что программа «УЗ-3000» с бесплатными билетами для украинцев не потребует дополнительных расходов, так как будут использоваться невостребованные билеты в несезон.

Ранее Life.ru сообщал, что Европейский Союз принял решение о выделении Украине очередного транша финансовой помощи в размере 1,8 миллиарда евро, который предоставляется в рамках программы Ukraine Facility. Эти средства будут направлены на поддержание макроэкономической стабильности и обеспечение эффективной работы системы государственного управления в стране. Решение было принято после того, как украинская сторона выполнила девять из десяти условий, необходимых для получения этого пятого транша. Еврокомиссар Валдис Домбровскис отметил, что с учётом этой выплаты общий объем помощи, предоставленной Евросоюзом Украине с 2022 года, достиг внушительной суммы в 180 миллиардов евро, включая более 63 миллиардов, направленных на военную поддержку.