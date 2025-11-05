Украина вводит срочные военные контракты из-за нехватки солдат

Украина планирует ввести систему срочных военных контрактов параллельно с действующим призывом, сообщает The New York Times. По данным издания, такая мера вызвана острой нехваткой личного состава в армии.

СМИ указывает, что ВСУ не могут провести демобилизацию солдат из-за недостатка резерва, что вынуждает власти искать альтернативные способы пополнения войск.

При этом только в октябре потери ВСУ в боях у ЛНР превысили 21,6 тысячи человек. Такие данные привел военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на анализ информации Минобороны России