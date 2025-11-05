Россия и США
5 ноября, 07:27

Потери ВСУ в боях у ЛНР в октябре превысили 21,6 тысячи человек

Обложка © Life.ru

Украинская армия в октябре потеряла около 22 тысяч военнослужащих и иностранных наемников в боях у Луганской Народной Республики. Такие данные привел военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на анализ информации Минобороны России.

«Потери противника в октябре на рубежах Луганской Народной Республики составили порядка 21 605 украинских боевиков и наемников, что на 4 110 больше по сравнению с сентябрем. Это практически мотострелковая бригада», — заявил он в эфире на своей странице «ВКонтакте».

По словам эксперта, рост потерь связан с «несвоевременными приказами и неквалифицированными действиями украинского командования». Марочко отметил, что в рядах ВСУ усилились так называемые «мясные штурмы», а тактика удержания позиций любой ценой приводит к окружению и уничтожению украинских подразделений.

Наибольший урон, по его данным, противник понес на купянском, боровском, богуславском и краснолиманском направлениях, а также в районах, прилегающих к ЛНР.

Кроме того, российские войска за октябрь уничтожили 317 танков и других бронемашин, три американские пусковые установки HIMARS, одну MLRS, 220 артиллерийских орудий, 311 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, почти 1,5 тысячи единиц автомобильной техники, а также 499 складов с боеприпасами, топливом и материалами обеспечения.

Марина Фещенко
