Регион
2 ноября, 07:40

Госдолг Украины вырос в три раза — для его погашения потребуется 35 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Zaiats

Госдолг Украины с 2022 года увеличился в три раза, для его погашения потребуется 35 лет, а на выплату процентов по займам уйдет более 3,8 триллиона гривен (90,5 миллиарда долларов). Об этом сообщили в партии «Европейская солидарность» в Верховной раде.

«Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 сентября составил 8,024 триллиона гривен (191,18 миллиарда долларов). Это ровно в три раза больше, чем на начало 2022 года», — говорится в сообщении.

Как сообщает источник, для полного погашения текущего государственного долга потребуется 35 лет. За этот же период на выплату процентов по займам из государственного бюджета будет направлено свыше 3,8 триллиона гривен (90,5 миллиарда долларов). В партии отметили, что в следующем году госдолг также вырастет.

МВФ спрогнозировал космический рост госдолга Украины: До 108,6% ВВП в 2025 году

Напомним, что в текущем году госдолг Украины оценивается в 89,7% от объёма валового внутреннего продукта. Украинский госдолг в августе 2025 года увеличился на 177,41 млрд гривен (6,58 млрд долларов), достигнув общего размера в 192,7 млрд долларов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Мария Любицкая
