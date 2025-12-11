На Украине растут настроения в пользу мирного урегулирования, даже если Владимиру Зеленскому придётся пойти территориальные уступки. Об этом сообщила жительница Одессы в беседе с РИА «Новости».

«Народ хочет остановить войну и договориться о мире. Хоть о каком-то мире. Даже с тем, чтобы отдали эти области», — указала собеседница.

Интересно, что подобную позицию, согласно её наблюдениям, начинают разделять даже бывшие активные участники событий на Майдане Незалежности в Киеве, которые изначально поддерживали жёсткую линию и призывали воевать до победного.

Ранее президент Владимир Путин отметил, что РФ не захватывает новые земли в ходе спецоперации, а возвращает свои исторические территории. По его словам, они всегда были неотъемлемой частью нашей страны, пока к власти не пришёл Ленин.