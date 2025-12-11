Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 11:58

Одесситка призвала Зеленского договориться о мире даже в обмен на земли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

На Украине растут настроения в пользу мирного урегулирования, даже если Владимиру Зеленскому придётся пойти территориальные уступки. Об этом сообщила жительница Одессы в беседе с РИА «Новости».

«Народ хочет остановить войну и договориться о мире. Хоть о каком-то мире. Даже с тем, чтобы отдали эти области», — указала собеседница.

Интересно, что подобную позицию, согласно её наблюдениям, начинают разделять даже бывшие активные участники событий на Майдане Незалежности в Киеве, которые изначально поддерживали жёсткую линию и призывали воевать до победного.

«Это не победа»: Трамп показал карты и намекнул на проигрыш Украины
«Это не победа»: Трамп показал карты и намекнул на проигрыш Украины

Ранее президент Владимир Путин отметил, что РФ не захватывает новые земли в ходе спецоперации, а возвращает свои исторические территории. По его словам, они всегда были неотъемлемой частью нашей страны, пока к власти не пришёл Ленин.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar