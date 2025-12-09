Путин заявил, что освобождённые в ходе СВО земли всегда были частью России
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека подчеркнул значимость возвращённых территорий, назвав их исторически российскими землями. По его словам, эти территории всегда были неотъемлемой частью нашей страны.
«Россия создавалась таким образом, что это всегда было частью России. Донбасс входил в состав РСФСР. А потом Владимир Ильич [Ленин] решил, как он выразился, это прямая речь из документа, «перерешать» и Донбасс отдали», — сказал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что российские военнослужащие в зоне СВО являются истинными героями Отечества. По его словам, они ведут боевые действия в исключительно тяжёлых условиях из-за массового применения противником беспилотников. Также Путин заверил, что Россия доведёт СВО до достижения целей.
