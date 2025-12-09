Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека подчеркнул значимость возвращённых территорий, назвав их исторически российскими землями. По его словам, эти территории всегда были неотъемлемой частью нашей страны.

«Россия создавалась таким образом, что это всегда было частью России. Донбасс входил в состав РСФСР. А потом Владимир Ильич [Ленин] решил, как он выразился, это прямая речь из документа, «перерешать» и Донбасс отдали», — сказал российский лидер.