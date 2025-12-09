Путин назвал российских бойцов на СВО настоящими героями

Российские бойцы в зоне специальной военной операции являются истинными героями Отечества. По словам президента РФ Владимира Путина, они сражаются в исключительно тяжёлых условиях, когда из-за беспилотников «головы не поднять».

Он выразил восхищение мужеством и стойкостью российских солдат, которые продолжают выполнять свои задачи, несмотря на широкое применение противником дронов и других высокотехнологичных средств поражения. Он подчеркнул, что условия на передовой порой настолько жёсткие, что бойцы не могут поднять головы.

«Что же говорить уже про наших бойцов, которые сейчас находятся на передовой в этой новой системе отсчёта применения боевых дронов и других современных средств поражения! Ну просто головы не поднять, а ребята воюют. Вот они и есть настоящие герои», — восхитился Путин после церемонии вручения военнослужащим медалей «Золотая Звезда».

Ранее Владимир Путин назвал бойцов специальной военной операции настоящими героями современности. Глава государства подчеркнул, что их жизнь служит замечательным примером для всей страны и особенно для молодого поколения. По его словам, эти люди являются реальными и не сказочными героями, которые хорошо понимают, что такое Родина и как её защищать.