Госдума расширила меры поддержки бойцов СВО и их семей

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях четыре федеральных законопроекта, направленных на дополнительную поддержку участников СВО и их семей. Информация об этом опубликована на официальном сайте нижней палаты парламента.

п«Государственная Дума продолжает работу по совершенствованию правового поля, созданного для поддержки военнослужащих и их семей», — подчеркнул в своём канале в МАХ председатель ГД Вячеслав Володин.

Принятые документы предусматривают: бесплатный проезд военнослужащего и двух его близких родственников к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно;

продление льгот для совершеннолетних детей участников СВО после окончания школы — до 1 сентября;

право регионов вводить дополнительные меры жилищного обеспечения семей военнослужащих, погибших в период службы;

преимущественное обеспечение жильём участников СВО, имеющих статус детей-сирот и выполнявших задачи по отражению вторжения;

предоставление жилья или субсидии вне очереди военнослужащим, воспитывающим детей-инвалидов старше 18 лет, а также тем, кто решил продолжить службу после полученных ранений и травм.

Володин напомнил, что с 2022 года парламент принял уже 152 федеральных закона, направленных на поддержку участников СВО.

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин проведёт заседание Совета по правам человека, где одной из ключевых тем станет защита прав участников СВО и их семей. Также на повестке будут искусственный интеллект, помощь инвалидам и новые правила для курьеров.