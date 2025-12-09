В Кремле назвали темы предстоящего заседания СПЧ с участием Путина

Президент России Владимир Путин проведёт во вторник, 9 декабря, заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, назвав встречу «важным ежегодным декабрьским мероприятием».

По его словам, заседание традиционно откроется вступительным словом председателя СПЧ Валерия Фадеева. В повестку, помимо ежегодно поднимаемых вопросов, войдут и новые темы. В частности, члены совета обсудят защиту прав участников СВО и членов их семей, реабилитацию инвалидов и институт присяжных. Отдельным блоком планируется разговор об искусственном интеллекте.

«Хотят поговорить и об искусственном интеллекте. Риски применения искусственного интеллекта в социально значимых сферах и меры по обеспечению прозрачности алгоритмов», — добавил Песков.

Кроме того, участники поднимут вопрос правил дорожного движения для курьеров, а также системы проактивного предоставления социальной поддержки и паллиативной помощи.

Ранее глава государства подписал ряд важных законов. Был утверждён федеральный бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Отдельным законом устанавливается право на пенсию для детей, рождённых в течение 300 дней после смерти отца.